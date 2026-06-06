特朗普將現場觀戰NBA總決賽 門票升至逾6萬元 他倡球迷看直播
撰文：林嘉敏
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）確定下周一（6月8日）親赴麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden），觀看NBA總決賽第三場賽事，由紐約人對戰馬刺。當被問及票價已飆升至8000美元（約6.27萬港元），特朗普直言「他們可以在電視上看比賽」。
特朗普進一步表示，透過電視觀賽近乎免費，坦然稱「生活就是這樣」。
身為紐約人資深球迷，特朗普點評他們在賽場上「開局慢熱，但之後越打越猛」，同時讚賞布倫臣（Jalen Brunson）和唐斯（Karl-Anthony Towns）表現亮眼，也肯定馬刺一哥雲班耶馬（Victor Wembanyama）潛力十足。
NBA總裁施華（Adam Silver）認為，總統現身觀賽，有助於彌合社會分歧、凝聚大眾共識，可以讓 「日益分裂的社會」起到團結作用。
不過，特朗普有關票價的言論對比自身免費觀賽的待遇，引人爭議。對照其競選時承諾抑制物價、緩解民生壓力的核心政見，如今美國通脹、油價持續波動，民生負擔沉重，此番言論也讓特朗普的民生施政立場再度受到外界關注。
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