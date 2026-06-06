特朗普女婿擬將阿爾巴尼亞島嶼改豪華度假村　當地民眾連日抗議

美國總統特朗普（Donald Trump）女婿丈夫庫什納（Jared Kushner）擬在阿爾巴尼亞西海岸一島嶼興建豪華度假村的開發計劃，不僅遭到當地環保人士反對，甚至引發阿爾巴尼亞全國不滿。數千人連續3日在首都地拉那（Tirana）舉行集會要求取消該計劃，預計未來幾日還將有更多抗議活動。



庫什納計劃在阿爾巴尼亞南部濱海維奧薩—納爾塔（Vjosa-Narta）保護區內，打造一個龐大的濱海開發項目，其中包括多間酒店、公寓及別墅。該計劃還將把薩贊島（Sazan）上一處前共產主義時期的軍事基地改建為度假村。

2026年6月4日，阿爾巴尼亞首都地拉那，示威者上街抗議，反對美國總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner）在亞得里亞海沿岸開發豪華度假村的計劃。（Reuters）

挖土機及其他重型機械上個月已開始在該地區作業，引發示威者抗議。示威者周二晚聚集在地拉那總理拉馬（Edi Rama）辦公室外，舉著寫有「國家不容出售」和「我不想讓阿爾巴尼亞變成杜拜」的標語。

環保組織則擔心該計劃會破壞受保護的土地，以及亞得里亞海沿岸的原始海岸線。批評人士亦對用於購買沿海土地的資金來源，以及相關程序的合法性提出質疑。