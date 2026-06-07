英國最大航母「威爾斯親王號」出現輕微故障　料數天內繼續航程

英國國防部表示，「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航空母艦在部署至大西洋和北極地區執行安全任務期間，遭遇「輕微技術故障」。



天空新聞6月6日報道，據國防部稱，這宗「輕微故障」是在威爾斯親王號最近一次停靠英國西南部港口城市斯塔萬格（Stavanger）期間發現的。國防部發言人表示：「威爾斯親王號目前正在斯塔萬格港進行訪問，這是航母打擊群在北大西洋和北極地區部署的一部分，我們預計它將在未來幾天內啟航。」

這艘價值30億英鎊（約313億港元）的皇家海軍軍艦，於6月初從蘇格蘭的洛赫朗港（Loch Long）啟航，前往北歐水域，執行大西洋和高北地區的安全任務。

英國國防部發言人表示：「威爾斯親王號目前正在斯塔萬格港進行訪問，預計它將在未來幾天內啟航。」（Getty）

威爾斯親王號是英國皇家海軍建造過的最強大的艦艇之一，排水量達65,000噸，最高航速超過25節/小時，續航力達10,000海浬。該艦可配備678名船員，最多可容納1,600人。

英國皇家海軍表示，這艘軍艦最多可搭載72架飛機，其中包括最多36架F-35B戰鬥機，預計服役壽命可達50年。

2022年8月，威爾斯親王號也曾在美國之行中發生故障，原因是其右舷螺旋槳軸受損，引發「機械故障」。