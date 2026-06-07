亞美尼亞舉行大選　欲擺脫對俄羅斯依賴全面轉向歐洲

亞美尼亞在與俄羅斯關係日益緊張之際舉行國民議會選舉，推動國家全面轉向歐洲。彭博社報道，亞美尼亞近250萬選民即將在當地時間星期天（6月7日）投票，初步計票結果預計當天晚些時候公佈。



共有18個政黨角逐國會至少101個席位。 單個政黨須獲4%的選票，才能進入國會; 政黨聯盟則須根據各自規模，獲得8%至10%的選票，才能獲得資格。

總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，又譯帕什尼揚）領導的公民契約黨也參與競選，挑戰者包括俄裔億萬富豪卡拉佩特楊（Samvel Karapetyan）領導的「強大亞美尼亞」聯盟，以及前總統科恰良（Robert Kocharyan）領導的「亞美尼亞聯盟」。

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，又譯帕什尼揚）領導的公民契約黨也參與競選。（Reuters）

反對黨將此次選舉視為關乎帕希尼揚減少對莫斯科依賴、深化與歐盟和美國關係努力的全民公投。

一些人指責他在阿塞拜疆然於2023年佔領納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區後，為尋求和平協定做出過多讓步，導致當地亞族居民大量外流。

帕希尼揚在2018年「天鵝絨革命」後首次上台執政。 他獲得美國總統特朗普（Donald Trump）的公開支援。

俄羅斯5月開始對亞美尼亞進口商品實施限制，抗議亞美尼亞尋求加入歐盟。歐盟隨後加大對亞美尼亞政府的財政援助，並放寬針對部分亞美尼亞產品的貿易限制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

