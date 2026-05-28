俄羅斯警告亞美尼亞　若推進加入歐盟進程油氣產品供應將受影響

俄羅斯外交部5月27日表示，已正式通知亞美尼亞，如果亞方繼續推進加入歐盟的進程，俄方將暫停或單方面終止兩國於2013年簽署有關俄羅斯向亞美尼亞供應天然氣、石油產品及未加工天然鑽石的合作協議。



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）周三表示，俄羅斯駐亞美尼亞大使館同日已正式向亞方轉交能源部長齊維廖夫（Sergei Tsivilev）致亞美尼亞領土管理和基礎設施部的信函，表達有關立場。

下月７日，亞美尼亞將舉行議會選舉。最新民調顯示，總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）領導的「公民契約黨」（Civil Contract）在支持率上大幅領先親俄對手。帕希尼揚加強了與西方的聯繫，這激怒了莫斯科。

帕希尼揚在近日的競選集會上表示，亞美尼亞沒有退出歐亞經濟聯盟的計劃，並稱其成員國身份與加入歐盟的願望相符。

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，與施紀賢握手者）近日表示，亞美尼亞沒有退出歐亞經濟聯盟的計劃，並稱其成員國身份與加入歐盟的願望相符。(Reuters)

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周二訪問亞美尼亞首都埃里溫（Yerevan），並簽署了一項戰略夥伴關係協議，這標誌着兩國關係正在升溫。去年，亞美尼亞通過了一項法律，正式啟動加入歐盟的進程。

美國總統特朗普（Donald Trump）周三在社交媒體上發文稱，他將在6月7日的選舉中「全力支持」帕希尼揚，並稱他為「一位偉大的朋友和領導人」。