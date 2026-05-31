俄羅斯召回駐亞美尼亞大使　不滿亞美尼亞深化與歐盟關係

俄羅斯外交部5月30日（周六）表示，因不滿亞美尼亞深化與歐盟關係，已召回駐亞美尼亞大使回國進行磋商。在經濟層面依賴俄羅斯的亞美尼亞過去曾是俄盟友，但近年來轉向深化與西方國家的關係。



路透社報道，俄羅斯外交部在一份聲明中表示，「俄羅斯駐亞美尼亞大使科佩爾金（Sergei Kopyrkin）已被召回莫斯科，就亞美尼亞領導層為與歐盟走近而採取的措施進行磋商。」

一個由俄羅斯主導的前蘇聯共和國經濟聯盟則於周五表示，將考慮暫停亞美尼亞的成員資格，因其尋求加入歐盟。

2026年4月1日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，又譯帕什尼揚）在莫斯科克里姆林宮舉行會晤。（Reuters）

亞美尼亞即將在6月7日舉行大選。目前民調顯示，親西方總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，又譯帕什尼揚）所在的政黨支持率領先親俄反對派。

亞美尼亞稱，在與鄰國阿塞拜疆的衝突中，俄羅斯未能保護亞美尼亞。俄羅斯則表示，西方國家干涉亞美尼亞內政是為削弱俄羅斯在前蘇聯地區的影響力。