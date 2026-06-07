世界盃｜FIFA再三「轉軚」　允許攜帶部分塑料水瓶入場

國際足協（FIFA）在世界盃開幕前夕，部分撤回其引發爭議的「禁帶水瓶」規定，宣布球迷可攜帶一支590毫升的密封軟塑料水壺入場，但仍禁止硬身可重複使用水瓶。



據天空新聞（Sky News）6月6日報道，國際足協早前以「防止對球員和參與者造成風險和傷害」為由，禁止球迷攜帶可重複使用的水瓶入場，若需飲用水，則必須在球場內部購買。此規定一出引發強烈反彈，英格蘭球迷組織「自由獅」批評此舉是「奇怪的臨時改動」及「最新的斂財手段」。

在各方壓力下，國際足協透過社交媒體調整規定。2026年世界盃營運總監席爾吉（Heimo Schirgi）解釋，不允許硬身可密封水容器是基於「安全與保安風險」的考慮。賽事期間，場館內瓶裝水售價預計介乎3至4.5英鎊（約31～45港元）。

2026年6月1日，美國新澤西州將舉辦世界盃的8場賽事，包括決賽。（Reuters）

美國國家公共廣播電台（NPR）上週的一項研究發現，本屆賽事超過三分之一的比賽極有可能出現危險的高溫高濕天氣。預計有9場比賽的「濕球黑球溫度」將超過26度。國際足協已為球員設定每半場3分鐘的補水時間。

2026年世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大及墨西哥舉行。國際足協表示，此項規定調整僅適用於美國和加拿大的比賽場館。