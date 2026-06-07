世界盃前夕｜美國洛杉磯球場員工或於比賽期間罷工

美墨加世界盃將於6月11日揭幕，代表美國洛杉磯索菲體育場（SoFi Stadium）2000多名員工的工會6月5日通過罷工決議，允許場館員工於比賽期間罷工。這距離首場世界盃比賽還有一周時間。



路透社報道，工會上周五在新聞稿中寫道：「SoFi 體育場的收銀員、洗碗工、廚師、調酒師、特許經營工人和食品服務員以 96% 的投票贊成授權罷工，這意味着如果工人們的要求得不到滿足，他們可以隨時罷工」。後續談判定於週一在 6 月 12 日美國對陣巴拉圭比賽之前繼續進行。

工會要求提高薪資，並確保美國移民與海關執法局（ICE）不得進入場館。工會稱，ICE人員造成「對場館安全的合理恐懼」，應允許工人罷工。

索菲體育場於2020年落成，耗資超過50億美元，是全球最貴體育場館之一。 （Reuters）

美國移民與海關執法局在包括洛杉磯在內的全國多個城市展開突擊行動，多次因暴力執法而遭到人權組織尖銳批評，引發美國人抗議。原因之一是體育場工作人員須向國際足聯提供個人資訊，獲取世界盃工作證。但員工擔心，這些數據會被共用給移民與海關執法局。

索菲體育場於2020年落成，耗資超過50億美元，是全球最貴體育場館之一。 該體育場於世界盃期間將舉辦8場比賽，其中包括美國隊的2場小組賽，分別是6月12日對陣巴拉圭和6月25日對土耳其；另外還有三場淘汰賽，包括一場7月10日的八強賽事。