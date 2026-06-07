拜登政府傳動用50萬美元導彈試圖擊落「UFO」 實為童子軍氣球
撰文：張涵語
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據《紐約郵報》6月6日報道，在中國氣球事件後，美國拜登（Joe Biden）政府曾用一枚價值50萬美元的導彈試圖擊落一不明飛行物（UFO），但該神秘物體後被證實僅是一個童子軍氣球。
據美國國防部 （又稱戰爭部）上月公布的影片，美軍F-16戰鬥機曾於2023年2月緊急升空，攔截一個懸停在曉倫湖（Lake Huron）上空約6千米的八角形物體，隨後使用AIM-9「響尾蛇」導彈將其擊落。
影片顯示，一個黑色的「球狀物」拖着一根細繩，在戰鬥機的十字準星中停留幾秒鐘後便被擊碎。此次擊落行動由明尼蘇達州空軍國民警衛隊的一架F-16戰鬥機執行，行動是應時任總統拜登之命，「出於極度謹慎，並根據軍方領導人建議」採取行動。
但前全域異常現象解析辦公室（AARO）主任柯克派屈克（Sean Kirkpatrick）後來透露，該物體實際上屬於一個童子軍小隊。他在四月的一次會議上稱，「在我們用一枚價值50萬美元的導彈將其擊落之前，這個氣球已經繞地球飛行八圈」。
AARO前代理主任菲利普斯（Tim Phillips）則向《紐約郵報》表示，「在中國氣球事件後，美國防部對探測到的每一個不明異常現象都進行了射擊」。
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