美國20歲大學生遊日失蹤超過一周　父母悲痛稱在京都郊外尋獲遺體

日本京都近日發生一宗外國遊客失蹤事件。一名20歲美國男子在家族旅行期間獨自離開下榻飯店後失去聯繫超過一周。搜救人員6月6日在京都郊外山區尋獲希堅保咸（James “Weston” Higginbotham）的遺體，結束了過去數日在森林覆蓋山區進行的密集搜索。



據美媒報道，20歲的希堅保咸6日（周六）在京都郊外被發現身亡，他的家人在社交平台上發布了這一消息。

希堅保咸的父母寫道：「我們全家悲痛欲絕地宣布，韋斯頓（希堅保咸的名字）的遺體被一支志願搜救隊在京都郊外的山區發現。我們此刻的悲痛難以言表。」

希堅保咸在網上發文宣布兒子的死訊：

據報道，希堅保咸是一位大自然愛好者。 5月29日，他與母親就使用ChatGPT（以及這種人工智能軟件所需的自然資源）導航一事發生爭執，之後便獨自離開父母和弟弟前往京都探險，隨後失蹤。

希堅保咸的父母使用Life360應用程式追蹤他的位置，發現他上了火車，還逛了幾間商店。他們發短信問他之後要去哪裏，他母親說，不久之後他的位置定位功能就被關閉了，這很不尋常。

希堅保咸最後一次出現在閉路電視畫面中，是他獨自一人在京都市山科區行走，當時他正沿着一條通往附近樹林健行步道的小路行走。

鑑於閉路電視的位置靠近徒步小徑，而希堅保咸生前酷愛徒步，警方於6月2日決定對這片森林進行搜尋，但當晚該地區遭遇暴風雨，搜尋工作受阻。

當地官員表示，假如希堅保咸當時身處山區，他的安全將受到威脅。

據他的家人表示，警方對他最後一次被發現行走的茂密林區進行了72小時的搜尋，搜尋工作於5日結束。這次行動出動了100多名警員、警犬和直升機。

來到6日，希堅保咸一家在當地居民和一支僱傭的搜救隊的協助下，展開自行搜尋，重點搜索警方未曾搜尋過的山科森林區域。

在發現希堅保咸的遺體後，他的家人感謝那些分享他們故事並協助他們尋人的公眾。

希堅保咸就讀於美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）。為了慶祝弟弟畢業，近日與家人一同前往日本旅行。他的母親南西（Nancy Higginbotham）與父親基斯（Keith Higginbotham）在兒子失蹤後，持續透過社交媒體呼籲網友提供線索。