施紀賢將晤澤連斯基及法德領導人　商討烏克蘭問題

英國首相施紀賢（Keir Starmer）將於6月7日（周日）就俄烏問題與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與德國總理默茨（Friedrich Merz）在唐寧街舉行會談。



英國《衛報》（The Guardian）報道，普京（Vladimir Putin）周五拒絕澤連斯基提出的面對面會談提議，稱他認為會面「毫無意義」。而烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）則在同日夜間遭到俄方襲擊，造成1死3傷。

2025年12月8日，英國倫敦，英國首相施紀賢（Keir Starmer，左二）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zleneksyy）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右一）和德國總理默茨（Friedrich Merz，左一）在唐寧街10號首相府舉行會面。（Reuters）

英法德一直是烏克蘭最堅定的支持者，其中英法正領導推動「自願聯盟（Coalition of the Willing）」倡議，本次會議將聚焦為烏克蘭提供安全保障，推動俄烏和平進程。

美國總統特朗普（Donald Trump）早前表示澤連斯基與普京會面是好事，但他本人目前專注於伊朗問題。

施紀賢上個月還與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）簽署一項新安全協議，並稱兩國國防關係得到「時代性性進步」。