馮德萊恩：已與澤連斯基討論烏克蘭加入歐盟進程 重申對烏支持
撰文：張涵語
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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5月27日（周三）表示，她已與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）討論了烏克蘭加入歐盟的進程，並稱未來幾周將是入盟進程邁出決定性步伐的重要時刻。
路透社報道，馮德萊恩在社交平台X上發文稱與澤連斯基進行了通話，重申歐洲對烏克蘭的支持。
馮德萊恩稱，「防空、無人機和反無人機能力是歐洲最迫切的國防優先事項之一。烏克蘭將全面融入這些努力。烏克蘭援助貸款也將發揮至關重要的作用。光是今年，該貸款就將提供283億歐元，用於滿足烏克蘭的軍事需求。」
此外，澤連斯基近期致函美國總統特朗普（Donald Trump）及美國國會，敦促向烏克蘭提供防空系統，以攔截俄羅斯的導彈攻擊。澤連斯基表示，彈道導彈仍然是俄軍在戰場上「最後的重大優勢」。
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