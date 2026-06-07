美禁墨西哥活牛本國供應跌75年新低　螺旋蠅疫病再現墨國漁翁得利

美國為防範食肉寄生蟲而禁止墨西哥活牛進口，實施一年後反令本土總值千億美元的牛肉產業陷入危機。受封關及持續乾旱雙重打擊，美國活牛供應跌至75年新低，帶動牛肉價格創下歷史新高。相反，墨西哥業界轉危為機，改於本土加工並直接向美出口牛肉，今年首四個月對美出口量急升23%。



美國當局去年起關閉邊境，以防堵墨西哥的食肉寄生蟲「螺旋蠅」（screwworm）。然而，德州一個牧場本周仍確診60年來首宗病例。封關切斷了每年逾百萬頭墨西哥活牛的供應，嚴重打擊美國供應鏈。

德州有營運70年的老牌飼養場，牛隻數量由4萬頭暴跌至4,000頭，瀕臨結業；大型加工商如泰森食品（Tyson Foods）亦因活牛短缺及成本高昂而面臨巨額虧損，需關閉廠房並大幅裁員。

2026年6月5日，美國農業部證實在一頭小牛中檢測到食肉寄生蟲「新世界螺旋蠅」感染病例。（Reuters）

隨着美國中期選舉臨近，高昂肉價加劇民眾生活負擔。總統特朗普（Donald Trump）要求司法部調查加工商並允許阿根廷低關稅進口，惟業界指重建牛群需時兩年，加上天氣乾旱及利潤不明朗令牧場主卻步，相關措施成效甚微。

與此同時，墨西哥失去美國活牛市場後，積極擴建本土飼養及屠宰設施。當地官員指出，在本土加工並出口牛肉的利潤，遠高於以往出口活牛。加上美國剛爆發螺旋蠅疫情，預料邊境短期內重開無望，墨西哥肉商將進一步擴大對美出口，重塑兩國牛肉貿易格局。