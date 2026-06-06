美國德州現第二例「螺旋蠅」食肉寄生蟲病例　加拿大暫限制進口

美國農業部於6月5日證實，德克薩斯州確認第二例食肉寄生蟲「新世界螺旋蠅」（new world screwworm）感染病例，地點坐落於札瓦拉縣（Zavala County）一處牧場，距離該州份首宗病例僅9公里。相繼出現感染案例，讓外界對本土疫情大規模爆發的憂慮大幅升溫。



本次確診個案為一頭月齡小牛，官方經多項疑似樣本檢測後確認蟲害感染。目前，美國農業部與德州動物健康委員會已啟動周邊區域採樣檢，所幸周邊相關樣本結果均為陰性，暫未出現大範圍擴散跡象。

鄰國加拿大同日宣布，向美國受影響地區的進口牲畜實施臨時限制措施。

2026年6月5日，美國農業部證實在一頭小牛中檢測到食肉寄生蟲「新世界螺旋蠅」感染病例。（Reuters）

據了解，螺旋蠅為危害性極高的寄生蠅，會在動物傷口、黏膜產卵，幼蟲孵化後會啃食活體組織，若未及時救治將導致宿主死亡。該蟲害過去一年從墨西哥逐步向北擴散，嚴重威脅美國畜牧產業。

美國早在1960年代曾爆發嚴重螺旋蠅疫情，野生動物與牧場經濟遭受重創。德州作為全美最大養牛州，現又再面臨極大經濟威脅。

為遏制蟲害蔓延，美方已關閉美墨活牛進口長達一年多，並投入數百萬美元，透過培育不育蠅、擴大誘捕、強化牲畜監測等多項措施，全力阻止疫情擴散。