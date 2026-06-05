時隔60年食肉「螺旋蠅」再現身美國　德州小牛受感染政府設隔離區

一種能以活體組織為食的寄生蟲「新世界螺旋蠅」​在美國被確認發現，這是自1966年以來該國首宗病例。美國農業部證實，一隻來自德州拉普雷爾鎮的三週大的小牛感染了此寄生蟲。



該鎮距離美墨邊境約48公里。螺旋蠅雌蠅會在動物的開放性傷口或黏膜產卵，孵化後的數百隻幼蟲會鑽食活體組織，若未經治療最終將導致宿主死亡。此次是在幼牛臍帶區域發現幼蟲。

為防止疫情擴散，美國農業部與德州當局已圍繞感染地點建立一個20公里的檢測與隔離區。相關部門亦計劃釋放數百萬隻絕育的螺旋蠅雄蠅，透過與野生雌蠅交配（雌蠅一生僅交配一次）來使其無法繁殖，從而遏制種群數量。

新世界螺旋蠅分佈地（Wikipedia）

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）​ 表示，部門人員已抵達南德州支援，呼籲畜牧業者保持警惕。她稱，之前的防範措施已將寄生蟲入侵時間推遲了約一年。然而，德州農業專員米勒（Sid Miller）​ 批評聯邦應對過慢，過度依賴需時數年方能完全見效的單一方案。

螺旋蠅過去一年在墨西哥持續擴散，美國畜牧業者一直擔憂疫情爆發可能導致牛群減少、牛肉產量下降及牛肉價格上漲的問題。相關部門表示正密切監測情況。