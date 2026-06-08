加沙基礎衛生設施嚴重不足　民眾飽受如廁之苦甚至自掘廁所

持續近三年的加沙戰爭導致基礎衛生設施嚴重不足，據美媒報道，加沙大片帳篷營地內目前收容有約170萬因戰事流離失所的巴勒斯坦人，但當地的廁所設施嚴重不足，許多人被迫自行挖掘簡易廁所，部分廁所則需由多個家庭共同使用。



報道指，營地內有限的公共廁所經常需要排隊，簡易廁所也多僅以薄布或金屬板作為隔間，私隱保障不足。而女性由於擔憂人身安全，則不敢在夜間前往公共廁所。

2026年5月26日，以色列對加沙發動空襲，隨後救援隊抵達現場。該襲擊目標是哈馬斯（Hamas）新任軍事領導人奧達（Mohammed Odeh）。（Getty）

人權團體指出，過去兩年半來，以色列持續的轟炸已導致加沙逾八成污水泵站遭到破壞，使當地衛生狀況進一步惡化。儘管部分援助組織已開展改善家庭廁所的項目，但規模很小且物資有限，而加沙的重建計劃何時開始仍遠未可知。

自去年10月起就監督停火的官員表示，哈馬斯遲遲未能就解除武裝達成協議，導致重建進程受阻。停火協議要求在解除武裝前，就允許大型建築和維修設備進入加沙，但迄今為止，進入加沙的設備數量極少。