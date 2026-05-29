內塔尼亞胡：已指示以色列軍隊接管加沙地區70%領土

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）5月28日（周四）表示，以色列正在加強對哈馬斯的控制，並稱自己已指示以色列軍隊接管加沙地區70%的領土。



美媒報道，內塔尼亞胡在約旦河西岸舉行的會議上表示，「我們現在已控制加沙地帶60%的領土。之前是50%，現在達到了60%。我的指示是逐步推進，首先是以70%為目標。就從這個開始。」

2026年5月26日，以色列對加沙發動空襲，隨後救援隊抵達現場。該襲擊目標是哈馬斯（Hamas）新任軍事領導人奧達（Mohammed Odeh）。（Getty）

以色列國防軍（IDF）4月下旬提供給國際援助組織的地圖顯示，以軍已經控制加沙約64%的領土。若進一步佔領加沙更多地區，將迫使約200萬巴勒斯坦人擠入更小且破碎的區域。

根據以色列與哈馬斯於2025年10月達成的停火協議，以色列部隊撤至一條被稱為「黃線」的分界線，該線涵蓋了加沙地區約53%的區域。

2026年5月16日，加沙市的哀悼者在抬著哈馬斯高級指揮官哈達德（Izz al-Din Haddad）的畫像，帶著哈達德及其妻女的遺體走在路上，為他們舉行葬禮。（Reuters）

哈馬斯周二指責以色列移動了這條分界線，稱此舉「構成對停火協議明確且持續的破壞，嚴重違反其條款，並公然企圖以武力在地面上強行製造新局勢，旨在鞏固對加沙地帶的軍事控制，並破壞任何穩定局勢或使緩和局勢努力取得成功的機會。」