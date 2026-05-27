以色列再空襲加沙城致3死數十傷　稱殺死哈馬斯新任軍事領導人

以色列總理辦公室和以色列國防軍（IDF）5月27日表示，哈馬斯（Hamas）新任軍事領導人奧達（Mohammed Odeh）於26日在以軍對加沙地帶的空襲中死亡。



英國廣播公司（BBC）報道，根據加沙醫護人員和目擊者稱，在26日發生的襲擊事件中，加沙城（Gaza City）繁忙市集區的一棟住宅樓受襲，造成至少3名巴勒斯坦人死亡，數十人受傷。

2026年5月26日，以色列對加沙發動空襲，隨後救援隊抵達現場。以方表示該襲擊目標是哈馬斯（Hamas）新任軍事領導人奧達（Mohammed Odeh）。（Getty）

以色列總理辦公室之後表示，在總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和國防部長卡茨（Israel Katz）的指示下，對哈馬斯新任領導人奧達發動襲擊，奧達曾擔任哈馬斯情報部門負責人，也是2023年10月7日攻入以色列行動的核心人員。

內塔尼亞胡發文指，奧達已被擊斃，並誓言將繼續追緝與攻擊以色列行動的相關人員。

此前，前哈馬斯高級指揮官哈達德（Izz al-Din Haddad）在以軍15日在加沙發起的空襲中身亡。據報，奧達隨後被任命接替哈達德，擔任哈馬斯軍事負責人。