特朗普：達成和平協議前　不會解凍伊朗資產

美國全國廣播公司（NBC）於6月7日播出的節目中，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，在美伊達成和平協議前，他不會解凍伊朗資產，也不會解除對伊朗的任何制裁。



2026年5月16日，美國華盛頓特區，伊朗裔美國人和伊朗全國抵抗委員會的支持者，在美國國會大廈附近舉行遊行。（Reuters）

特朗普5日接受該媒體採訪時稱，只有雙方達成協議後，才會考慮解凍伊朗資產。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）同日援引伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）的話報道，伊朗已要求有關方面解凍伊朗在外國銀行的數十億美元資產，美國應停止相關制裁措施。

另外，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，針對伊朗的海上封鎖以及美國對以色列「開綠燈」的行為，使得美以政權在地區內的基地和資產，成為伊朗合法打擊目標。伊朗武裝力量將一如既往，隨時準備出擊。