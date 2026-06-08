特朗普：達成和平協議前 不會解凍伊朗資產
撰文：蕭通
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美國全國廣播公司（NBC）於6月7日播出的節目中，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，在美伊達成和平協議前，他不會解凍伊朗資產，也不會解除對伊朗的任何制裁。
特朗普5日接受該媒體採訪時稱，只有雙方達成協議後，才會考慮解凍伊朗資產。
伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）同日援引伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）的話報道，伊朗已要求有關方面解凍伊朗在外國銀行的數十億美元資產，美國應停止相關制裁措施。
另外，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，針對伊朗的海上封鎖以及美國對以色列「開綠燈」的行為，使得美以政權在地區內的基地和資產，成為伊朗合法打擊目標。伊朗武裝力量將一如既往，隨時準備出擊。
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