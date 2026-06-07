伊朗譴責美軍襲擊波斯灣雷達站　公然違反停火協議

伊朗譴責美軍夜間襲擊其位於波斯灣沿岸的雷達站，指責美方「公然」違反自4月以來生效的停火協議。



伊朗外交部6月6日（周六）發布的聲明表示，這次襲擊「侵犯了伊朗伊斯蘭共和國的國家主權和領土完整」，並譴責華盛頓的「敵對和挑釁行為」。

聲明又指，美國不僅缺乏緩和緊張局勢、重回穩定道路的意願，其冒險行為也嚴重危害區域安全，其後果和迴響將由美國政府承擔。

美軍中央司令部發布空襲伊朗雷達站的影片：

美軍中央司令部在社交平台上發文表示，美軍擊落四架伊朗向霍爾木茲海峽發射的攻擊無人機，隨後空襲伊朗戈魯克地區（Goruk）和格什姆島（Qeshm Island）的沿海雷達站。

隨後，科威特和巴林6日（周六）在數分鐘內先後全國拉響防空警報。新華社引述科威特軍方的聲明稱，科威特防空部隊正在應對「敵方」導彈和無人機攻擊。如聽到爆炸聲，則為科威特防空系統攔截攻擊所致。

巴林內政部在社交媒體上說，請民眾保持冷靜，前往最近的安全地點，並通過官方渠道關注消息。

據伊朗媒體報道，伊朗革命衛隊公共關係部門發表聲明稱，在美軍空襲伊朗部分地區後，伊朗對美軍位於科威特的空軍基地和位於巴林的美軍第五艦隊設施發動導彈襲擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

