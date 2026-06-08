特朗普：伊朗攻擊以色列無助於談判　促內塔尼亞胡不要報復

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月7日表示，伊朗當天稍早時向以色列實施導彈打擊「無助於談判」，催促伊朗重返談判桌。他又表示，會促以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）不要報復，稱美國距離與伊朗達成最終協議已經非常接近，「這將是一項不錯的協議。我不希望因為現在發生的事情而導致協議破裂。」阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）其後稱，特朗普與內塔尼亞胡通話持續了20分鐘。



2026年6月7日，以色列一枚防空導彈劃過上空。（Reuters）

伊朗當日向以色列發射導彈，以報復以色列對黎巴嫩南郊及貝魯特南郊的攻擊。這也是4月8日停火以來，伊朗首次對以色列直接發動攻擊。

特朗普接受美國霍士新聞（Fox News）採訪時稱，「我對伊朗的建議是：你們已經發射了導彈，就行了。回到談判桌前，達成協議吧」。

2026年6月7日，伊朗德黑蘭民眾舉行反美反以集會，一名小孩舉著伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的照片。（WANA via REUTERS ）

美國Axios同日報道，特朗普向該家媒體表示，他會馬上給以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）打電話，勸對方不要就伊朗的導彈襲擊進行報覆。

特朗普說：「我現在就要給內塔尼亞胡打電話，告訴他不要報復。他們各自都玩夠了。以色列發動了攻擊，伊朗也發動了攻擊。我們不需要再來一次了。」

他又稱，伊朗的攻擊未傷及任何人，希望以色列不會報復。如果內塔尼亞胡還擊，局勢只會像過去一樣繼續下去。