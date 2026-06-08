以色列空襲貝魯特南郊等地　黎巴嫩多人死傷

據黎巴嫩國家通訊社6月7日報道，以色列當天對黎巴嫩首都貝魯特南郊和南部港口城市提爾（Tyre）等地發動空襲，至少造成2人死亡、11人受傷。以色列消息人士向第12頻道透露，預計真主黨將進行更大規模的升級行動，以色列有可能擴大報復範圍。



2026年6月7日，以色列空襲黎巴嫩貝魯特南郊，有建築物嚴重損毀。（Reuters）

報道指出，以色列空軍對貝魯特南郊發射3枚導彈，目標是兩棟建築內的兩個公寓單位。此外，以色列戰機對提爾發動兩次空襲，轟炸提爾市區一所大學周邊地區和一家咖啡館。

黎巴嫩真主黨7日發表聲明稱，其武裝人員當天使用火箭彈和炮彈，打擊一支試圖向黎巴嫩南部推進的以軍部隊，並在南部奈拜提耶（Nabatieh）地區向一架以色列戰機發射地對空導彈。此外，真主黨還使用自殺式無人機和炮彈，襲擊黎巴嫩南部多個以軍目標。

2026年6月7日，以色列空襲黎巴嫩南部奈拜提耶（Nabatieh），遠處可見濃煙滾滾。（Reuters）

黎巴嫩、以色列、美國3日曾發聯合聲明稱，黎以同意停火，前提是真主黨徹底停止襲擊以色列，並完全撤出利塔尼河（Litani）以南地區。真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）4日說，停火必須包括黎巴嫩全境，只要以色列的佔領仍然存在，真主黨的抵抗就將繼續。

黎巴嫩衛生部7日發布的數據顯示，自3月2日黎以戰火重燃以來，以色列對黎巴嫩的襲擊已造成3,613人死亡、11,072人受傷。