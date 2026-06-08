以軍揚言加強打擊真主黨　中方促在伊朗公民加強安全防範

針對伊朗6月7日晚向以色列發射導彈，儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）敦促以方不要報復，但以色列國防軍發言人戴弗林（Effie Defrin）當日深夜稱，伊朗的攻擊是「嚴重錯誤」，以軍將繼續在黎巴嫩展開行動，並加大對黎巴嫩真主黨的打擊力度。



中國駐伊朗使領館已提醒，在伊中國公民加強安全防範和應急準備，及時向駐伊朗使領館進行報備。英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）強調，伊朗和以色列必須立即表現克制，勿令緊張局勢升級，稱戰火復燃對所有人都沒有好處。



2026年6月7日，以色列一枚防空導彈劃過上空。（Reuters）

以軍發言人戴弗林在記者會上表示，以軍不會允許伊朗製造新的力量平衡，將繼續在黎巴嫩全境開展行動，並強化針對真主黨的軍事行動。他又稱，以色列已準備好應對更多導彈來襲，同時做好反擊準備。以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）正在評估形勢，即將批准下一步行動計劃。

伊朗外交部則重申，4月達成的停火協議涵蓋黎巴嫩，以色列任何針對伊朗或黎巴嫩的行動都將遭到毀滅性的回應。