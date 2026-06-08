習近平抵達平壤　金正恩到機場高規格迎接

中共中央總書記、國家主席習近平6月8日乘坐專機抵達平壤，對朝鮮展開為期兩天的國事訪問，夫人彭麗媛及外長王毅等人隨同。



新華社公布外訪名單，包括習近平、國家主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

習近平抵達平壤後，獲金正恩和夫人李雪主到機場迎接。習近平與彭麗媛走下舷梯後，金正恩與習近平握手，當地青少年亦向習近平夫婦獻花。

報道提到，現場鳴放21響禮炮，習近平在金正恩陪同下，檢閱朝鮮人民軍三軍儀仗隊。而習近平乘坐專車從機場到金日成廣場，以及由金日成廣場到錦繡山迎賓館途中，大批朝鮮民眾夾道迎接。

習近平同日在朝鮮《勞動新聞》發表署名文章，稱應朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩邀請，時隔7年再次訪問朝鮮，期待與金正恩共話中朝傳統友誼，共商中朝關係發展大計。他強調，無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破、歷久彌堅，不斷煥發蓬勃生機活力。

2025年9月4日，中國北京，國家主席習近平（右）與朝鮮領導人金正恩（左）舉行峰會前握手。（Reuters）

習近平在題為《繼往開來、砥礪同行 續寫中朝傳統友誼嶄新篇章》的文章中提到，近年來與金正恩會晤6次，保持密切戰略溝通，共同擘畫中朝關係發展藍圖。他堅信，中朝關係這艘航船有最高領導人領航掌舵，必將乘風破浪、勇往直前。

文中指出，高水平戰略協作是中朝關係的時代內涵。促進地區長治久安、世界和平穩定，是兩黨兩國和兩國人民的共同追求。雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，攜手維護地區和平安寧、國際公平正義和戰後國際秩序。習近平堅信，中朝雙方持續深化戰略協作，必將共同走好和平發展、合作共贏的人間正道。

習近平訪朝：圖為朝中社2019年6月21日發布的照片，朝鮮領袖金正恩與夫李雪主以及國家主席習近平與夫人彭麗媛合照。（路透社/資料圖片）

促反對軍國主義復活 反對霸權主義

習近平強調，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，是中國黨和政府堅定不移的方針。當前，中朝關係站在新的歷史起點，面臨新的發展機遇，肩負新的時代使命。中方願同朝方一道，從戰略高度把握中朝關係，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展。

文中提到，中朝要深化戰略溝通、加強交流互鑒、拓展務實合作、密切多邊協作，包括以《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年為契機，加強黨政軍各部門各層級溝通交往，落實好雙方重要共識，為中朝關係發展注入強勁動力。

在密切多邊協作方面，要加強戰略溝通和協調配合，反對霸權主義和強權政治，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑。共同推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，落實四大全球倡議，攜手推動構建人類命運共同體。