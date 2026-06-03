菲律賓、以色列成了一路貨色

特朗普（Donald Trump)怒罵內塔尼亞胡「不知感恩」，菲律賓也從中國外交部領到了同樣評論。同一時間，美國在西亞和東南亞的兩個盟友，兩個常被人戲稱「鼻屎大的國家」，最近都從大國得到了應有「奬勵」。



首先是特朗普怒罵內塔尼亞胡「不知感恩」。

據伊朗媒體6月1日報道，伊朗方面因不滿以色列加強打擊黎巴嫩，決定暫停透過斡旋方與美國交換訊息，並計劃徹底封鎖霍爾木茲海峽。得知伊朗態度轉變皆因以色列升級黎巴嫩局勢引起，破壞了自己的談判計劃，特朗普大怒。立刻把電話打到以色列總理府怒罵內塔尼亞胡。

據美國Axios報導，美國總統特朗普6月1日在與以色列總理內塔尼亞胡通話時，對以色列升級黎巴嫩局勢表示「強烈不滿」。報道稱，在這「措辭激烈」的通話中，特朗普指責內塔尼亞胡在黎巴嫩問題上「行動過度」。據兩名知情人士透露，特朗普在通話中稱內塔尼亞胡「瘋了」，並指責其「不知感恩」。

以總理內塔尼亞胡（Netanyahu）堅稱，停火協議「不適用於」針對黎巴嫩真主黨的軍事行動。（Getty Images）

一名美國官員轉述特朗普的話稱：「如果不是我，你早就進監獄了。我一直在幫你。現在所有人都討厭你，討厭以色列。」另一名知情人士表示，特朗普當時「非常憤怒」，甚至向內塔尼亞胡喊道：「你到底在幹什麼？」一名美國官員透露，特朗普警告內塔尼亞胡，如果轟炸黎巴嫩首都貝魯特，將「進一步加劇以色列在國際社會的孤立處境」。

報道稱，此次通話是特朗普重返白宮以來與內塔尼亞胡最緊張的通話之一。特朗普憤怒的重要原因在於，以色列升級黎巴嫩局勢可能導致美國與伊朗正在進行的談判破裂。而伊朗方面，則是把美伊談判與黎巴嫩局勢捆綁，要求美國先喝止以色列在黎巴嫩的軍事行動。否則拒絕談判，並擴大封鎖霍爾木茲海峽。

急於與伊朗達成協議的特朗普沒有辦法，只能一邊威脅伊朗，必須繼續談判，否則開打；一邊怒罵內塔尼亞胡。

無獨有偶的是，特朗普電話怒罵內塔尼亞胡第二天，美國在亞洲的另一盟友菲律賓，也從中國外交部領到了同樣評價。

6月2日，當有記者問，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）5月30日在香格里拉對話會上稱中方曾向菲律賓提供化肥和燃料等物資，但中方不管如何粉飾對菲律賓的幫助都無濟於事，都不會改變馬尼拉對中國的看法，都未展現長期誠意，是包裝和欺騙後，中方對此有何看法時？

中國外交部發言人毛寧表示，這名菲律賓防長「完全沒有任何知恩感恩之心」。

中國外交部發言人毛寧稱菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）不知感恩（中國外交部圖片）

毛寧表示，特奧多羅多次發表涉華謬論，他的有關最新表態再次表明，此人完全不顧菲民生福祉，完全沒有任何知恩感恩之心，只有個人私利，甚至不惜拿民生問題搞政治作秀，嚴重損害中菲關係和雙方互信，也完全不符合菲國家和人民利益。菲方領導人多次表態願與中方妥處分歧、推動雙邊關係緩和，希望菲方言行一致，嚴格約束官員言行，不要任由個別跳樑小醜一再破壞雙方穩定關係的努力。

一東一西兩個國家，差不多同一時間，從中美兩國得到同樣的評價，看似巧合，實則存在某種必然。

這兩個國家，都是「鼻屎大的國家」，且都是美國在地區的盟友。

前者，以色列在美國偏袒縱容下為或禍中東數十年，尤其最近幾年更是屢次挑起戰爭，把中東攪得一團亂麻。內塔尼亞胡為了避免法律官司，一門心思挑起對外戰爭轉移矛盾，只有個人私利，甚至連「美國爸爸」的利益都肆意消費。最終惹得特朗普勃然大怒，被扇耳光。

後者，菲律賓在美國支持下，甘願做美國插手南海的棋子，在南海問題上反覆橫跳，與中國數次在爭議海域發生小規模衝突，屢屢挑戰中國領海主權。尤其特奧多羅為政治出位，無視中國援助還反咬一口，說中國未展現長期誠意，是包裝和欺騙。最終也惹得中國發怒，被扇耳光。

中國人講「物以類聚，人以群分」，和這兩個國家聚集在一起稱兄道弟的國家是什麼秉性由此不難得知。更重要的是，美國應該從以色列為一己之私利竟敢反向綁架美國、挑戰美國底線與利益行為吸取教訓，若美國繼續在全球養蠱，終有一天，會被蠱反噬。