特朗普紐約觀看NBA總決賽前夕　鄰近車站發生持刀傷人案　5人傷

美國紐約市賓夕法尼亞車站（Penn Station）發生持刀傷人事件，造成五人受傷，疑犯被捕。



法媒報道，賓夕法尼亞車站持刀傷人事件發生在周日（6月7日）傍晚。紐約大都會區正準備舉辦兩項重大體育賽事——美國職業籃球聯賽（NBA）總決賽和國際足協（FIFA）世界盃。

紐約市消防局在一份簡短聲明中說，五名傷者均為平民，其中一人重傷，兩人中度受傷，兩人輕傷，五人都被送往醫院。

圖為2026年6月7日，紐約市賓夕法尼亞車站（Penn Station）發生持刀傷人事件後，有民眾在事發現場拍照。（Reuters）

行兇動機尚不明確。當地媒體報道，官方初步認定這是一宗隨機傷人事件。賓夕法尼亞車站位於繁華的曼哈頓中城，為全美最繁忙的鐵路和地鐵交通樞紐。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一晚將到紐約麥迪遜廣場花園（MSG）觀看NBA總決賽第三場，同場看球賽的球迷將無法攜帶包袋，並得面對一系列嚴密的安全措施，附近也將封路。

2024年11月16日，美國紐約市，在麥迪遜廣場花園舉行的 UFC 309 比賽期間，候任總統特朗普（右）與達UFC總裁Dana White（左）交談。（Reuters）

特朗普是首位到NBA總決賽現場觀賽的美國總統，這場比賽的門票已被炒高，轉售平台StubHub最便宜的門票價格從9900美元（約7.72萬港元）起跳。

2026年世界盃由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦。本屆是世界盃歷史上首次擴軍至48支球隊參賽，賽期為6月11日至7月19日。

新澤西州將上演8場世界盃賽事，包括決賽。（Reuters）

紐約及新澤西的首場世界盃比賽將於當地時間6月13日傍晚6時舉行，對陣雙方為五屆冠軍巴西與北非勁旅摩洛哥。

為迎接NBA總決賽和世界盃，紐約市已經加強安保措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

