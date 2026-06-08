習近平訪問朝鮮與金正恩會談　就中朝關係提出四點

中國國家主席習近平8日起一連兩日對朝鮮展開國事訪問，當日下午與朝鮮領導人金正恩舉行會談。與會者包括中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇及外長王毅。



習近平指出，時隔7年再次造訪美麗的平壤，感到十分高興，也格外親切，「願同總書記同志一道，以這次訪問為契機，加強對新時期中朝關係的頂層設計和戰略指引，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展，更好造福兩國和兩國人民，為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。」

習近平強調，中朝兩國同為共產黨領導的社會主義國家。中朝傳統友誼植根於雙方共同的理想信念與奮鬥目標，有深厚歷史累積、堅實政治基礎、牢固情感紐帶，世代友好、命運與共、守望相助始終是中朝關係的鮮明特徵。

無論國際情勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。

中國國家主席習近平8日起一連兩日對朝鮮展開國事訪問，當日下午與朝鮮領導人金正恩舉行會談。（新華社）

習近平就發展中朝關係提出4點意見。

第一，堅持以高層交往為引領，夯實政治互信根基。最高領導人策略引領是中朝關係的最大優勢。我願同總書記同志保持密切戰略溝通，引領中朝關係不斷邁向新高度。

今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65週年，雙方要隆重舉辦紀念活動。兩黨關係對中朝關係發展發揮重要領導作用，要進一步拓展及活躍兩黨各層級各領域友好交往，深化治黨治國經驗交流互鑑。雙方要加強外交、執法、軍隊等交流。

第二，堅持以為民造福為目標，提升務實合作水準。中方願同朝方加強發展策略對接，擴大經貿、農業、建築、科技、醫療衛生等務實合作，更好造福兩國人民。雙方要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復營運為契機，擴大人員往來，實現雙向奔赴。

6月8日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。（新華社）

第三，堅持以友誼傳承為動力，拉緊民心相連。中朝用鮮血凝成的傳統友誼是兩國人民共同的寶貴財富。中方願同朝方一道，共同維護好、管理好在朝志願軍烈士紀念設施，開展富有特色的革命傳統教育、青少年思想教育，傳承好兩國紅色基因和傳統友誼。中方願同朝方運用各自優勢資源，加強教育、文藝、旅遊、體育、媒體、青年、地方、友城等交流合作，讓中朝傳統友誼更加深入人心。

第四，堅持以公平正義為理念，豐富策略協作內涵。面對人類向何處去這一重大課題，我提出建構人類命運共同體理念和四大全球倡議，希望推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，得到包括朝方在內的國際社會廣泛支持和積極響應。亞洲是中朝等地區國家的安身立命之所。中朝兩國應加強戰略協調與配合，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，共同維護區域和平與發展。

金正恩形容，「習近平總書記同志時隔7年再次訪問朝鮮，是朝鮮人民最尊敬的貴賓，我們表示最隆重、最熱烈的歡迎。習近平總書記今年首次出訪就來到平壤，體現了對朝中關係的高度重視和友好情誼，對朝方是莫大的鼓舞。」他又指，此訪再次清晰表明，久經考驗的、始終站在自主和正義的歷史正確一邊的朝中關係是多麼牢不可破。

金正恩又表示，朝方高興地看到，在習近平總書記同志領導下，中國取得令世界驚嘆的發展成就，國際地位極大提升。習近平總書記所提出的人類命運共同體理念和四大全球倡議對促進世界和平與發展具有深遠意義，並得到世界人民的支持與讚賞。