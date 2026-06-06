韓國地方選舉選票不足風波　首爾續現集會　多間大專學生會發聲

韓國6月3日舉行地方選舉，以選出市長、地方官員等，但卻發生部份票站選票不足、影響選民投票的事件。當地選舉管理委員會負責人引咎辭職，惟未能平息民憤，首爾繼5日晚上有逾6000人在點票中心外集會，要求重選後，首爾市中心6日再出現集會，另有多間大專院校學生會發聲，批評選管會失職。



綜合韓媒報道，數萬人在松坡區、光化門和新村等地舉行集會，呼籲對選舉結果展開調查並任命特別檢察官。《朝鮮日報》指，據警方的不正式估計，首爾松坡區點票中心奧林匹克公園手球館附近有約1萬人集會。

在首爾光化門東和免稅店前，則有保守派活動人士全光勳牧師（Jeon Kwang-hoon）領導的集會，主辦單位指有5萬人參加。示威者舉着寫有「調查國家選舉委員會」和「選舉舞弊扼殺民主」的標語牌，高喊「6月3日選舉舞弊」、「重新投票」和「解散國家選舉委員會」等口號。

多間大專學生會發聲

首爾多間大專院校學生會相繼發表聲明，批評國家選舉管理委員會，稱史無前例的「選票短缺危機」是對民主的嚴重威脅。

韓國地方選舉爆出「選票不足」風波後，2026年6月6日凌晨，民眾在點票中心外抗議（Reuters）

首爾大學各學院學生會主席5日透過聲明批評指，「究竟是什麼標準允許只印製所有選民所需選票數量的一半？又是什麼原因導致選票短缺卻無動於衷，沒有採取任何適當措施？」聲明還指出，「作為積極維護憲法賦予投票權的機構，其如此失職令人質疑不已。」

延世學生會則指「一個負責管理選舉這樣國家大事的機構，不能以行政便利為由，剝奪公民的權利。」梨花女子大學學生會稱「選管會委員長表示有意辭職並非終點。選票短缺的情況和原因須徹底透明地查明，並根據調查結果追究相關責任。」

2026年6月3日，韓國舉行第九屆地方選舉和國會議員補選。（Reuters）

這次風波中，據選管會所述，在韓國1.43萬個票站中，有約50個票站出現用完選票後不足情況，22個票站曾因此暫時停止投票。在其中一個爆發爭議的首爾蠶室7洞第二投票站，選舉日3日當晚大批民眾圍堵票站，抗議將票箱搬出票站，主張為公正起見不得點票，至5日早上警方驅散民眾搬走票箱，期間曾有肢體衝突。

在該些選票計入點票最終結果之後，當地終確認由在野國民力量黨的吳世勳當選首爾市長。