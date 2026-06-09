世界盃｜索馬里球證遭美國禁止入境　無緣參與執法賽事

世界盃舉行在即，參賽隊伍及工作人員陸續抵達主辦國美國、加拿大及墨西哥，惟一名原定在今屆賽事執法的索馬里球證6月6日遭美國禁止入境，意味他無法參與執法比賽。



天空新聞（Sky News）8日報道，國際足協（FIFA）證實，索馬里球證阿爾坦（Omar Abdulkadir Artan）被禁踏足美國，因此無法在賽事期間訓練及執法。FIFA強調沒有參與包括簽證裁決在內的主辦國出入境程序，並獲當局通知阿爾坦目前的情況不會改變。

FIFA指，與過去的FIFA活動相符，主辦國政府有批准發出簽證及進入當地的最終決定權。

圖為2025年10月18日，索馬里球證阿爾坦（Omar Artan）在智利舉行的20歲以下世界盃季軍戰賽後，與意大利傳奇球證、FIFA球證委員會主席哥連拿（Pierluigi Collina）擁抱。（Getty Images）

報道提到，獲選為2025年非洲足協（CAF）最佳球證的阿爾坦6日由土耳其伊斯坦堡（Istanbul）飛抵邁阿密國際機場時，遭美國海關與邊境保護局（CBP）攔截，當局以審查憂慮為由，認為他的入境申請不可受理，但沒解釋憂慮問題。

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府去年推出打擊移民政策後，索馬里在華府的禁止旅遊名單榜上有名，國務院在今年1月更將索馬里、海地及伊朗等75個國家暫停移民簽證。不過根據天空體育新聞（Sky Sports News）了解，阿爾坦應該持有效工作簽證到美國。