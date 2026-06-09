菲律賓近50年最強地震奪35命　數萬人流離失所　不少建築出現坍塌

菲律賓南部星期一（6月8日）發生7.8級地震，建築物倒塌，數萬人流離失所，官方證實至少35人在地震中遇難。



地震發生在當地時間上午7時37分。根據美國地質調查局的資料，這是自1976年以來菲律賓遭遇的最強地震，也是今年全球最強地震。地震約兩小時後，又發生多次強烈餘震，其中最大的一次震級為6.5級。

震中位於棉蘭老島桑托斯將軍城以南的近海區域，這座城市有九人遇難。菲國家災害管理機構稱，至少還有十餘人在地震中失蹤，另有134人受傷，約7萬人流離失所。

據報道，棉蘭老島南部的基礎設施遭到嚴重破壞，電力供應和通信線路部分中斷，桑托斯將軍城（General Santos）的一些建築也部分坍塌。

社交媒體上發佈的片段顯示，桑托斯將軍城的一家購物中心被夷為平地；在另一處地點，一棟據官員稱無人居住的學校建築也坍塌了，周邊民眾驚呼：「天哪，它真的倒塌了！……這棟樓真的倒塌了！」

6月8日，菲律賓南部桑托斯將軍城發生7.8級地震後，一名女子正在拍攝倒塌的建築物。(Reuters)

菲律賓的公立學校星期一剛剛開始新學年，學生被迫緊急疏散到戶外避難；醫院也不得不將病人轉移到街頭。

菲火山地震研究所早前發佈海嘯警報，不過於晚些時候取消，稱地震帶來的風險已經減弱。研究所稱，在經過兩個小時的持續觀測後，仍記錄到輕微的海平面波動，但波高很低，不會造成破壞。

官方救援隊已部署到災區，展開救援工作。法新社記者目睹到救援人員在桑托斯將軍城的廢墟中奮力挖掘，試圖找到被埋在廢墟下的兩名員工的遺體。

受災嚴重的薩蘭加尼省（Sarangani）災害管理負責人蓬紮蘭說，僅在格蘭市（Glan），就有14人因山泥傾瀉喪生，山腳下的許多房屋被掩埋。

「山泥傾瀉發生在地震之後，很多人失去了生命。目前，最大的挑戰是通訊，由於電力中斷，我們很難獲得最新消息。」

他補充說：「我們擔心餘震，我們能感受到居民的恐懼。」

6月8日，菲律賓棉蘭老島迪戈斯發生地震，當地一間小學的屋頂倒塌，教職員帶學生們避難。(Reuters)

菲政府承諾向受災地區提供資金，並已派出設備協助清理廢墟。各機構也承諾儘快恢復電力供應，並修復損毀的道路和橋樑。

總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）說：「政府正在採取行動，我們不會拋棄棉蘭老島。」

他宣佈全島停課，並呼籲沿海地區的居民立即撤離。「現在就轉移到地勢較高的地方。不要猶豫，你的生命比留下的任何東西都重要。」

在震中附近的沿海城鎮基安巴（Kiamba），約5萬名居民已經撤離。地區災害管理負責人達塞拉說：「截至目前，80%的人口已經轉移到地勢較高的地方，沿海所有村莊的居民都接到通知前往疏散中心。」

達沃市（Davao）等多個地區的政府工作也已經暫停。省民航局暫時關閉了桑托斯將軍城的機場，17個航班停飛。

當地居民阿隆對菲律賓主流電台DZBB憶述地震發生的一刻：「我當時都站不穩，家裏的東西都塌了。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

