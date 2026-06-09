習近平時隔7年再訪朝鮮　新華社：中朝關係站在新的歷史起點

中共中央總書記、國家主席習近平6月8日乘坐專機抵達平壤，對朝鮮展開為期兩天的國事訪問， 這是習近平時隔7年再次訪問朝鮮。周一，習近平與朝鮮最高領導人金正恩舉行會談，內容聚焦加強雙邊合作與戰略協作。新華社6月9日發表《把中朝傳統友誼傳承好發揚好》的評論稱，中朝關係站在新的歷史起點，肩負新的時代使命。



文章稱，無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破、歷久彌堅，不斷煥發蓬勃生機活力。

習近平指出：「最高層戰略引領是中朝關係的最大優勢，社會主義共同理想是中朝關係的鮮明底色，命運與共的傳統友誼是中朝關係的深厚根基，高水準戰略協作是中朝關係的時代內涵」。這四點啟示，是對中朝關係發展歷史經驗的深刻總結，也為傳承發揚中朝傳統友誼提供了重要遵循。

文章還稱，面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，中朝雙方堅持集中精力辦好自己的事，在社會主義道路上砥礪前行、不懈奮鬥。當前，中朝關係站在新的歷史起點，面臨新的發展機遇，肩負新的時代使命。

中朝兩國要密切多邊協作，堅定捍衛國際公平正義。加強戰略溝通和協調配合，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，反對霸權主義和強權政治，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑，共同推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，落實四大全球倡議，攜手推動構建人類命運共同體。