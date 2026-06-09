習近平訪朝鮮與金正恩會談　聚焦戰略合作　未涉及無核化議題

中國國家主席習近平時隔七年再次訪問朝鮮，但與2019年訪朝時多次提及半島無核化和朝美對話不同，周一（6月8日）在平壤進行的朝中會談及雙方公開檔完全未涉及無核化議題，而將重點放在戰略協作以及維護主權、安全和發展利益上。



分析認為，這反映出中朝關係已進入以戰略合作為核心的新階段，北京對朝鮮擁核的現實，也展現出更為務實的態度。

習近平8日中午抵達平壤，下午與朝鮮最高領導人金正恩會談，中國官媒傍晚前就發出詳訊。

密切關注中朝峰會的韓國媒體立即指出，「無核化議題的消失」成為最大看點。對比七年前，習近平曾積極評價朝鮮為實現半島無核化所作努力，並支援通過對話解決半島問題；雙方的表態，也多次提及無核化與朝美對話。

而今，雙方關注重點明顯轉向戰略協調與共同應對國際局勢變化。習近平說，中朝應加強戰略溝通與協作，堅定維護各自主權、安全和發展利益，共同促進地區和平與發展。尤其是在訪朝前發表在朝鮮官媒《勞動新聞》的署名文章中，「半島無核化」「朝美對話」等過去頻繁出現的表述均未再被提及。

2026年6月8日，中國國家主席習近平訪問朝鮮期間，與朝鮮領導人金正恩一同步行。（Reuters）

韓國SBS新聞認為，中方強調維護朝鮮安全利益，卻回避無核化議題，在一定程度上反映出北京對朝鮮擁核現實的默認態度。在朝俄關係持續深化、中國對朝影響力相對下降的背景下，北京當前更重視鞏固中朝戰略協作關係，而非繼續充當半島問題的主要協調者。

不過，對於新華社詳訊未提「半島無核化」，北京大學國際關係學院長聘正教授、中外人文交流研究基地執行主任王棟認為，這並不意味著中國立場的改變。

他說，中方長期堅持的半島問題四項原則（四個堅持：堅持實現半島無核化、堅持維護半島和平穩定、堅持通過對話協商解決問題、堅持推進半島問題政治解決進程）是一貫且連續的。半島問題的根源在於冷戰殘餘未消和各方互信不足。在當前局勢下，單方面施壓或軍事威懾只會激化矛盾。中方此次更側重於通過高層交往夯實政治互信、維護地區和平穩定，這是解決半島問題的前提和基礎。

此外，習近平在《勞動新聞》署名文章中提出，要「把中朝友好的接力棒一代一代傳下去」，也引發外界對朝鮮接班問題的關注。

韓國TV朝鮮電視台指出，這一表述與已故朝鮮領導人金正日2011年最後一次訪華時所說的「把友誼接力棒一代一代傳下去」高度相似。

世宗研究所首席研究委員申范澈認為，習近平此次重提這段往事，在金正恩之女金珠愛頻繁公開亮相、接班人傳聞不斷升溫的背景下，可被解讀為中方事實上認可朝鮮正在推進的接班佈局。

2026年6月8日，中國國家主席習近平訪問朝鮮期間，與朝鮮領導人金正恩會談。（Reuters）

朝鮮重回強化擁核路線

近年來，朝鮮持續推動「擁核國」地位制度化。自2005年宣布擁有核武器、2006年實施首次核子試驗以來，平壤不斷強化核能力建設。2019年在越南河內舉行的朝美峰會破裂後，朝鮮重回強化擁核路線。尤其是2022年以來，朝鮮相繼制定《核武力政策法》，並在今年修憲時將核武裝力量指揮權寫入憲法，進一步鞏固擁核地位。

與此同時，全球核軍控體系持續弱化、俄朝戰略合作不斷深化，也為朝鮮鞏固擁核地位創造有利條件。近期美韓政界甚至開始討論，是否應將政策目標從推動無核化轉向管控朝鮮核風險。儘管相關主張仍具爭議，但已反映出朝鮮長期謀求「擁核國」地位的努力正逐漸產生現實影響。

韓國媒體認為，中國默認朝鮮擁核現實、金氏世襲體制鞏固以及無核化前景黯淡，可能推動朝鮮進一步爭取國際社會承認其核國家地位，韓朝關係改善空間也將隨之收窄。

本文獲《聯合早報》授權轉載

