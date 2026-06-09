無視特朗普早前威脅　美加跨境大橋6.15通車

連接美國底特律與加拿大溫莎的戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）即將於數周內正式開通，預計在6月15日開放通車。這座造價47億美元的大橋，儘管曾遭美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於今年2月威脅阻止其開放，目前仍按計劃推進。



據路透社6月9日報道，該大橋於2018年動工，由加拿大出資興建，並將透過收取通行費在30年內回收成本。根據溫莎大學研究，新大橋將為卡車司機節省20分鐘過境時間，30年內可節省23億美元。它將有效紓緩目前由私營的大使橋的貨車流量，該橋是美加邊境最大的貨運口岸，2023年處理的商用貨車貿易額達1260億美元。

資料圖片：戈迪·豪國際大橋（X@rooprajfox2）

特朗普曾以加拿大拒絕在商店上架部分美國酒類、對乳製品徵收關稅及與中國進行貿易談判為由，威脅不允許大橋開放。他在第二任期內對加拿大採取了多項強硬措施，包括大幅提高關稅，並曾威脅對加拿大製造的飛機徵收50%進口關稅，其後在加拿大認證部分美國飛機後才撤回威脅。

目前，溫莎-底特律大橋管理局表示項目團隊進展良好，目標在6月21日前開放。國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）在參議院聽證會上表示，部門已準備好為大橋配備人員。