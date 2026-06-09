特朗普提名布蘭奇出任司法部長　曾收千萬律師費等引朝野質疑

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月8日提名美國代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）為出任司法部長，交由參議院審議確認。因布蘭奇任職期間施政引議，同時又是特朗普私人律師，朝野對其人事任命發出強烈質疑。



布蘭奇自4月2日接替遭解職的邦迪（Pam Bondi）為代理司法部長以來，飽受朝野爭議。他曾推動18億美元（約141億港元）的「反武器化基金」計劃，用以補償拜登時期司法部執法受害者，因涉嫌幫國會騷亂涉案者領取補償、爭議極大，雖已宣布永久作廢，但拒絕書面承諾，重啟隱憂仍存，相關訴訟也尚未落幕。

2026年5月20日，美國司法部宣布對古巴前領袖勞爾卡斯特羅（Raul Castro）提起刑事訴訟，美國代理司法部部長布蘭奇（Todd Blanche）發表講話。（Reuters）

特朗普身為唯一面臨刑事指控的美國在任總統，其多宗案件曾由布蘭奇負責辯護。布蘭奇任內為特朗普及其家族、集團取得國稅局相關訴訟豁免權，並曾收取「拯救美國」政治行動委員會（Save America PAC）近千萬美元律師費，被國會議員質疑存在嚴重利益衝突。

目前，這項人事提名面臨參議院兩黨議員的強烈質疑，參議員直指該任命暗藏嚴重腐敗勾當。