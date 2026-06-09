特朗普稱兩週內宣布對伊朗「全面勝利」　預測油價將大幅下跌

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月9日表示，美國將在未來兩週內宣布對伊朗的「全面勝利」。



特朗普在為共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）舉行的電話集會上表示：「我們是一支非常強硬的團隊，我認為我們正在贏得這場戰鬥……未來兩週我們將宣布全面勝利。」他預測勝利後油價將大幅下跌。

2026年6月7日，以色列空襲黎巴嫩南部奈拜提耶（Nabatieh），遠處可見濃煙滾滾。（Reuters）

此前，地區局勢在6月8日急劇升溫。以色列轟炸了黎巴嫩首都貝魯特，促使伊朗向以色列北部發射報復性導彈，以方隨即對伊朗目標發動多輪空襲。特朗普​ 於9日凌晨在其社交平台呼籲雙方立即停火。當晚，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表電視講話，稱與伊朗的戰鬥「暫時」停止，但警告若遭受攻擊將予以報復。

2026年6月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）現身觀戰NBA總決賽第三場。（Reuters）

特朗普：封鎖伊朗戰略奏效

伊朗方面同日宣布停止對以色列的攻擊，但警告若以軍在黎巴嫩的軍事行動持續，將作出「粉碎性」回應。與此同時，特朗普8日在紐約觀看NBA賽事後向記者表示，美國正處於達成伊朗和平協議的「最後階段」，可能在「兩三天內」形成協議框架。

特朗普稱，美國可輕易在未來兩、三週繼續轟炸伊朗，令對方一無所有，亦導致有更多人喪生，霍爾木茲海峽則長時間封閉，因此自己不希望這樣做。他強調，華府的封鎖行動效果比轟炸強得多，伊朗經濟因此承受結果，所以德黑蘭方面有意達成協議。

巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）亦表示和談的最終目標「即將實現」。