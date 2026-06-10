伊波拉｜肯尼亞民眾抗議美國在當地設隔離中心　英媒：1人中槍亡

路透社引述目擊者及一位示威領袖報道，數百名肯尼亞民眾6月9日（周二）舉行新一輪集會，抗議肯尼亞計劃在境內一處設置隔離接觸過伊波拉病毒的美國人的隔離設施。示威期間，一名抗議者被肯尼亞警方開槍擊斃。



據報道，曾在肯尼亞中部城鎮納紐基（Nanyuki）組織抗議活動的瓦霍姆（Patrick Wahome）以及多名現場目擊者稱，該男子死於頭部槍傷。兩名未親眼目睹槍擊事件的路透社記者看到，死者頭部有嚴重傷口，一動也不動地躺在警車後座。

2026年6月9日，肯尼亞萊基皮亞郡（Laikipia）納紐基鎮（Nanyuki），防暴警察拘捕一名抗議為美國設置伊波拉患者隔離中心的示威者。（Reuters）

警方發言人表示，他對此事件並不知情。

非牟利組織肯尼亞人權委員會（Kenya Human Rights Commission）同日晚上在其X帳戶上發聲明稱：「蒙面警察開槍射擊，並逮捕了19名示威者。」

聲明還補充說，警察襲擊了示威者和記者。

報道指，肯尼亞政府計劃在萊基皮亞空軍基地（毗鄰納紐基）設立擁有50張床位的伊波拉病房引起許多民眾的憤怒。

他們指責美國將照顧來自民主剛果及烏干達的伊波拉患者的風險轉嫁給肯尼亞。目前，民主剛果東部和烏干達已確診超過500宗伊波拉病例，死亡100宗。

納紐基上周亦爆發示威活動，造成兩人死亡。

2026年6月9日，肯尼亞萊基皮亞郡（Laikipia County）納紐基鎮（Nanyuki），防暴警察列隊驅散抗議為美國設置伊波拉患者隔離中心的示威者。（Reuters）

9日（周二）清晨，警方開始發射催淚氣彈驅散數百名示威者。部份示威者揮舞肯尼亞國旗，還有一人舉着一個白色十字架，上面用紅色字體寫上「拒絕伊波拉」。

路透社記者報道稱，警方還拘留了10多名示威者。

報道提到，肯尼亞高等法院法官曾兩次下令禁止政府建造或開始營運隔離中心。她最新的命令要求政府在一周內披露所有與該設施相關的協議。

挑戰該隔離計劃的律師馬利佐（Joshua Malidzo）表示，法院設定的最後期限已於8日（周一）到期，但政府仍未遵守。

根據美國和外交消息人士以及航班追蹤數據顯示，法院下達命令後，美國軍用飛機仍在繼續運送人員和設備，預計本週將有多架飛機降落。

2026年6月9日，肯尼亞萊基皮亞郡（Laikipia County），示威者聚集在街上，抗議美國支持的伊波拉隔離計劃。（Reuters）

路透社看到的衛星影像顯示，自5月下旬以來，肯尼亞空軍基地一塊土地上已經搭建大量的白色帳篷。