伊波拉｜路透：肯尼亞允美開隔離設施　有當地組織入稟挑戰

路透社5月28日引述美國官員消息稱，肯尼亞（Kenya）已批准美國提出的請求，允許在當地設置一處隔離設施，用於安置接觸過伊波拉（Ebola）病毒的美國公民。不過，肯尼亞已有團體入稟控告政府，要求阻止相關計劃。



2026年5月28日，烏干達一個連接剛果民主共和國的邊境口岸已關閉。（Reuters）

設施料29日啟用 供50張床位

路透社報道，肯尼亞當局尚未證實消息，但美國官員透露，該國已授權美國使用位於肯尼亞中部萊基皮亞郡（Laikipia）空軍基地的土地。

美國官員透露，該隔離設施將於29日投入使用，設有50張床位，將由美國衞生與公眾服務部（HHS）屬下機構負責營運。

報道指出，肯尼亞希望該設施向所有國籍人士開放，不僅僅是美國公民，目前未知美國有否同意此要求。

肯尼亞法律援助組織The Katiba Institute於28日提起訴訟，要求向政府下禁令，以阻止外國在當地設置任何伊波拉隔離或治療中心，質疑美國為何不將曾接觸病毒的公民帶返國。他們也尋求阻止曾接觸病毒，又或已感染的美國人入境肯尼亞。

2026年5月28日，在剛果民主共和國的伊圖里省（Ituri），一輛鏟車正在運送聯合國兒童基金會（UNICEF）就伊波拉（Ebola）疫情提供的援助物資。 （Reuters）

世衛總幹事譚德塞赴剛果視察

與此同時，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已啟程前往疫情嚴重的剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）視察。最新數據顯示，剛果累計疑似病例增至1,077宗、確診121宗，另有17宗確診死亡個案、246宗疑因感染死亡。