伊波拉｜美國據報擬肯尼亞設隔離點 收治當地感染風險高美籍公民
撰文：聯合早報
出版：更新：
據報道，為應對非洲國家剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）伊波拉（Ebola）疫情，美國政府預計將派公共衛生官員到東非國家肯尼亞，為當地可能設立一個隔離設施配備人手。
《華爾街日報》星期二（5月26日）引述知情人士說，設立這個隔離中心是為收治在當地接觸過伊波拉病毒、感染風險高、伊波拉病毒檢測呈陽性的美國公民。截至星期二，美國仍在等待肯尼亞政府予以批准。
報道稱，美國衛生與公眾服務部下屬制服部門——美國公共衛生服務軍官團的一些成員已收到部署通知。
路透社就此報道向白宮和美國衛生與公眾服務部尋求置評，但未立即獲得回應。
另據彭博社看到的一封內部電郵，美國疾病控制與預防中心（CDC）正在為國內機場的伊波拉病毒篩查工作招募志願者。
美國疾控中心代主任巴塔查里亞（Jay Bhattacharya）星期二發送的內部電郵，顯示疾控中心希望擴大對國際旅客的篩查能力，並優先考慮由疾控中心應急回應人員負責篩查工作。
根據電郵，美國疾控中心希望通過增加各級員工，包括公共衛生顧問、合格醫療提供者、緊急事務專業員，以加強篩查工作。
美國疾控中心目前沒有常任主任，由巴塔查里亞暫代職務，他同時擔任美國國立衛生研究院院長。
美國衛生與公眾服務部發言人拒絕對電郵內容之外的資訊置評。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
伊波拉｜泰國要求從剛果與烏干達入境人士隔離21天伊波拉｜民主剛果防疫遇阻 醫療設施屢遭襲 25名病人趁亂出逃伊波拉漢坦蔓延 特朗普卻要衛生官員「閉嘴」 美恐面臨爆發風險伊波拉｜民主剛果疫情蔓延 青年闖醫院搶親人遺體 期間傳槍聲