伊波拉｜美國據報擬肯尼亞設隔離點　收治當地感染風險高美籍公民

據報道，為應對非洲國家剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）伊波拉（Ebola）疫情，美國政府預計將派公共衛生官員到東非國家肯尼亞，為當地可能設立一個隔離設施配備人手。



《華爾街日報》星期二（5月26日）引述知情人士說，設立這個隔離中心是為收治在當地接觸過伊波拉病毒、感染風險高、伊波拉病毒檢測呈陽性的美國公民。截至星期二，美國仍在等待肯尼亞政府予以批准。

報道稱，美國衛生與公眾服務部下屬制服部門——美國公共衛生服務軍官團的一些成員已收到部署通知。

路透社就此報道向白宮和美國衛生與公眾服務部尋求置評，但未立即獲得回應。

另據彭博社看到的一封內部電郵，美國疾病控制與預防中心（CDC）正在為國內機場的伊波拉病毒篩查工作招募志願者。

2026年5月24日，醫護人員抬著一具死於伊波拉的兒童的棺柩，這名兒童的父母仍留在蒙布瓦盧綜合醫院（Mongbwalu General Hospital）的隔離中心。（Reuters）

美國疾控中心代主任巴塔查里亞（Jay Bhattacharya）星期二發送的內部電郵，顯示疾控中心希望擴大對國際旅客的篩查能力，並優先考慮由疾控中心應急回應人員負責篩查工作。

根據電郵，美國疾控中心希望通過增加各級員工，包括公共衛生顧問、合格醫療提供者、緊急事務專業員，以加強篩查工作。

美國疾控中心目前沒有常任主任，由巴塔查里亞暫代職務，他同時擔任美國國立衛生研究院院長。

美國衛生與公眾服務部發言人拒絕對電郵內容之外的資訊置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

