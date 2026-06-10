北愛爾蘭男子遭蘇丹難民持刀襲擊　被按在地上狂捅傷勢嚴重｜有片

北愛爾蘭近日發生一種駭人聽聞的持刀傷人案。當地警方稱，一名據信為蘇丹籍的男子因涉嫌在貝爾法斯特持刀行兇，犯下「殘暴」的謀殺未遂而被捕。



據《英國廣播公司》報道，這名30多歲的男子，6月8日（周一）晚上10時30分左右於貝爾法斯特北部犯案後，目前已被當地警方拘留。

網上傳出蘇丹籍疑兇刺傷一名男子的畫面：

警方稱，他們已在現場找到一把疑似廚房刀的物品。

網上流傳的影片顯示，包括一名揮舞棍棒的人在內的多人與疑兇對峙，直到警方趕到。

一名40多歲的男子在襲擊中受傷，目前正在醫院接受治療，情況嚴重。警方稱，男子背部和臉部有嚴重刀傷，眼睛也受了傷。

疑犯是來自蘇丹的難民

英國內政部表示，疑兇獲准在英國居留至2028年。他於2023年入境英國，同年獲得難民身份。

一位政府發言人表示：「此人聲稱他是通過共同旅行區進入英國的。」

北愛爾蘭警察局​​長布徹（Jon Boutcher）表示，據他了解，嫌犯先從蘇丹前往巴黎，然後飛往都柏林，最後於2023年2月10日乘巴士抵達貝爾法斯特，他於同日申請庇護。

布徹指出：「我們所有的國家安全數據庫中都沒有這名疑犯的記錄，北愛爾蘭警察局​​此前也從未見過他。」

他向公眾呼籲：「請讓北愛爾蘭警察局​​不受干擾地履行職責，不要被外界對騷亂的憂慮所干擾」。

布徹強調：「不要讓那些對北愛爾蘭一無所知的人通過社交平台，從遠處影響北愛爾蘭人民的行為。」

北愛爾蘭警察局​​助理局長發布有關案件的資訊：

北愛爾蘭警察局​​助理局長亨德森（Ryan Henderson）表示，經與反恐部門聯絡，「目前我們沒有任何信息表明這是一宗恐怖襲擊事件」，但他強調調查尚處於初期階段。

一位發言人早些時候表示，警方「注意到網上流傳一些關於受害者傷情的不實信息」，但證實受害者目前情況仍然危急。他呼籲民眾不要妄加猜測。

亨德森表示，警方已注意到網上有人呼籲9日（周二）晚上舉行抗議活動，並呼籲民眾保持冷靜。

馬斯克轉發呼籲英國民眾上街示威的貼文：

英國極右翼人士羅賓遜（Tommy Robinson）在其社交平台轉發呼籲民眾參與示威活動的貼文，全球首富馬斯克（Elon Musk）則轉發了他的這則貼文。

報警女子在電話中「渾身顫抖」

一位不願透露姓名的當地居民向警方報案稱，她在撥打999報警電話時「站在街上，渾身顫抖」。

她向BBC表示，當時她和伴侶以及孩子們在家中，突然聽到外面傳來尖叫聲。

她說，一位送貨司機把手機遞給她，要她撥打999報警。她向警方表示：「你們必須馬上趕來，他要死了。」

這名女子又指：「我自己沒看（網上的影片），因為我看到的畫面已經讓我感到非常恐懼了。」

她表示，包括孩子在內的其他人開始聚集在街上，並描述了一些人試圖阻止襲擊的情景。

這位女士說，她「從未見過這樣的事情。警察其後來了，我把孩子們留在屋裏；我當時嚇壞了。」

襲擊發生後，她說她「害怕」獨自走到附近的商店，並且「非常害怕」讓她的孩子在街上玩耍。