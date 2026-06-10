2025全球核武支出再創新高　美國達692億超八擁核國總和

最新國際統計顯示，全球九個核武國家去年對核武庫的總支出再創新高，達到近1190億美元（約9326億港元）。同比增加近170億美元，增幅達兩成。其中，美國的開支超過了其他國家的總和。



主張消除核武的非政府組織聯盟「國際廢除核武運動」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons，簡稱ICAN）星期二（6月9日）發表2025最新年度報告。報告警告，在地緣政治緊張局勢加劇之際，新一輪核軍備競賽已出現跡象，各國也計劃在未來數十年繼續增加相關投入。

ICAN的核裁軍項目主任斯奈德說，核軍備不斷擴張，加上人工智能（AI）可能提高使用核武器的風險，這個趨勢令人深感憂慮。

目前九個擁有核武的國家是英國、中國、法國、印度、以色列、朝鮮、巴基斯坦、俄羅斯和美國。報告指出，這些國家2025年核武開支均有所增加。

朝中社2025年1月29日發布金正恩視察核材料生產基地和核武器研究所照片，其中顯示金正恩與身邊人交談。（朝中社 Via Reuters）

報告指出，美國去年對核武的支出超過了其他國家的總和，達692億美元，比前一年增加124億美元。其次是中國，去年支出估計為135億美元；緊接著是英國的126億美元，俄羅斯95億美元。

ICAN指出，過去五年，這九個核武國在核武庫上花費了超過4700億美元；預計這方面的支出未來還會繼續增長。

斯奈德認為，在全球人道主義體系面對資金大減的沖擊時，如此龐大的核武支出更令人感到震驚。她說：「這些國家在2025年的（核武）支出相等於聯合國32年的運營預算。」

斯奈德進一步指出，去年用於核武器的單日開支，就足以購買糧食幫助200多萬人。

去年全球沖突多達65起 二戰以來最多

挪威的奧斯陸和平研究所（The Peace Research Institute Oslo，簡稱PRIO）也於同日發表報告，指去年全球涉及至少一個國家的沖突多達65起，是二戰以來最多。非洲仍是受沖突影響最嚴重的地區，共有29起沖突，其次是亞洲、中東、美洲和歐洲。

伊朗的戰士手舉「我們不會停止製作核武器」的牌子。（截取自X@The White House）

根據這份《沖突趨勢》年度報告，國家之間的沖突數量升至80年來最高水平，達到八起，較前一年翻倍。其中包括印度與巴基斯坦、阿富汗與巴基斯坦，以及柬埔寨與泰國的邊境沖突。此外，還包括俄羅斯與烏克蘭的戰爭，以及以色列在敘利亞的軍事行動。

據報告，去年是冷戰結束以來第三致命的一年，約24萬5000人死於戰鬥或政治暴力。其中約7萬6500人死於針對平民的襲擊，遠多於2024年的1萬4200人。

PRIO研究員魯斯塔德指出，過去五六年裏，全球同時有好幾場大規模沖突，世界根本沒有喘息的機會。「全球範圍內高強度沖突持續不斷，這與以往的情況很不一樣。」

她還點名以色列「顯然是目前全球最具侵略性的國家之一」，因它卷入了加沙、敘利亞、黎巴嫩、伊朗等地，以及針對胡塞武裝的各種沖突。

魯斯塔德也說，美國總統特朗普再次掌權後，「不僅帶來了攻擊和更多暴力，還豎起了貿易壁壘」。

她指出：「我們在扼製合作。聯合國安全理事會眼下沒有作為。我們面對的是一個越發極化的世界。」

文章獲《聯合早報》授權轉載

