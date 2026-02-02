默茨：德國正與歐洲盟友討論　合作開發核武器

德國總理默茨（Friedrich Merz）1月29日表示，德國正在與夥伴國家就擴大歐洲核武器的可能性進行商討，強調討論處於初步階段，並且不會很快做出決定。



默茨在講話中指出，與歐洲盟友討論的事宜不會與美國的核共享（Nuclear sharing）政策發生衝突。英國與法國是歐洲唯二擁有核武器的國家，也是北約的成員國，而北約可在美國的核共享政策下提供核武器給其他沒有研發核武器的成員國。

2025年5月24日，德國巴伐利亞，圖為車輛駛過附近的核電廠。（Getty）

默茨還表示，雖然德國根據歷史條約負有某些義務，但這些條約並不妨礙與合作夥伴就該問題進行討論。納粹德國在二戰戰敗後分裂為東德與西德兩國，並在1990年簽訂《最終解決德國問題條約》（又名二加四協定）實現統一。統一後的德國因條約禁止發展核武器，並且德國也是《不擴散核武器條約》的締約國。

《紐約郵報》報道分析，歐盟長久以來在北約的核力量方面上依賴美國，但在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後，歐洲國家開始擺脫這一慣例。