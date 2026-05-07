朝鮮代表：擁核國地位遭指責　朝鮮不受《不擴散核武器條約》約束

朝中社5月7日報道，朝鮮常駐聯合國代表金星6日在聯合國發表講話，他強調朝鮮的擁核國家地位，並且國家在任何情況下不受《不擴散核武器條約》（NPT）的約束。



報道刊出金星日前發表談話全文，其中稱美國等一些國家在聯合國總部舉行的《不擴散核武器條約》審議大會上，指責身處條約之外的朝鮮，是擾亂大會氛圍。金星還強烈譴責美國為首的部份國家干涉朝鮮擁核的合法性與防衛權利，強求已退出NPT的朝鮮繼續履行條文是全面無視國際法目的和原則。

朝鮮領導人金正恩4月28日攜女兒女兒金朱愛（又譯金主愛）觀摩新型多用途驅逐艦「崔賢」號的首次武器試射，並指示有關部門加速推進「海軍核武裝化」。（朝中社）

金星強調朝鮮將履行闡明核武力使命、核使用原則、不擴散核武器義務的國家核武力政策法令和明文規定擁核國家法律地位的國家憲法義務，從而對國際社會保障國際和平安全、謀求全球戰略穩定性的努力作出積極貢獻。

朝鮮在1985年12月12日加入《不擴散核武器條約》（NPT），但於2003年1月10日宣布退出，並於同年4月10日正式生效，成為史上首個退出該條約的國家。該條約的目標是防止核武器和技術擴散，促進和平利用核能的合作，並進一步實現核裁軍的目標。此外，加入條約的無核國家同意永遠不獲取核武器，而擁核國家作為交換，同意和平分享核技術並尋求最終消除核武庫的核裁軍。