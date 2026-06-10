法國禁止以色列財政部長斯莫特里赫入境　成第二位被禁以政府成員

法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）宣佈，法國禁止以色列財政部長斯莫特里赫入境。



法新社報道，巴羅星期二（6月9日）在社交媒體發文稱，斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）「積極推動吞併約旦河西岸，並公開主張這一立場，同時推動在約旦河西岸建立新定居點、對加沙進行重新殖民、導致巴勒斯坦權力機構經濟崩潰，並對巴勒斯坦民眾造成嚴重後果」。

法國的制裁與英國、加拿大、澳洲、挪威和紐西蘭協調一致，針對「那些對約旦河西岸定居點活動升級及暴力行為負有責任的人」。「這一政策是國際社會絕大多數堅定支持兩國方案的國家所無法接受的。」

2026年5月14日，以色列極右翼安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）參加在耶路撒冷舊城舉行的遊行。（Reuters）

斯莫特里赫是近幾個月來第二名被法國禁止入境的以色列政府成員，此前以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）於5月23日被禁止入境，他被指嘲諷遭拘留的加沙援助船隊活動人士。

法國也禁止四名定居者組織領導人及21名實施暴力的定居者入境。

本格維爾和斯莫特里赫是以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）右翼聯合政府的核心成員，兩人早在去年6月就被另外五個國家禁止入境，原因是被指煽動針對巴勒斯坦人的暴力，尤其是在被佔領的約旦河西岸。

本文獲《聯合早報》授權轉載

