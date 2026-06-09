特朗普警告內塔尼亞胡：若令局勢升級　以色列或孤軍對抗伊朗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於6月8日接受以色列媒體訪問時稱，他前一日向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，一旦以色列令衝突進一步升級，對抗伊朗可能需孤軍作戰。儘管他已敦促內塔尼亞胡不要報復，但華府於最後一刻才獲通知，以色列已準備連夜攻擊伊朗。不過，他成功限制了攻擊範圍。



2026年6月8日，在以色列佔領的約旦河西岸中部，留有一枚由伊朗發射的導彈殘骸。（Reuters）

特朗普接受第12頻道訪問時稱，針對伊朗以彈道導彈襲擊以色列，他7日與內塔尼亞胡的通話中要求，以軍不要作出反擊。

報道指出，直至通話結束，內塔尼亞胡仍沒有明確回應。但特朗普幾位助手透露，他們認為特朗普已成功地爭取了幾天時間，以色列會暫緩報復，以免影響美伊談判。不過，內塔尼亞胡之後召集了官員開會，並於隨後告知美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），他已決定對伊朗發動襲擊。

截取自2026年6月7日一段視頻的圖片顯示，伊朗向以色列發射飛彈，目標地點不明。（WANA via REUTERS）

稱仍相信能與伊朗達成協議

特朗普向第12頻道表示，以色列很晚才向華府通報，當時導彈已經在飛往伊朗的途中，但他設法縮小了襲擊的規模。

他又透露，參與美伊之間調解工作的5個地區國家，曾要求他向內塔尼亞胡施壓，冀以方停止攻擊並推進達成協議。

特朗普向第12頻道重申，相信與伊朗達成協議仍指日可待，認為伊朗也希望簽署協議，而這樣的協議對雙方都有利。