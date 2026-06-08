五角大廈據報將以色列對美間諜威脅等級升至最高　涉監聽美伊談判

有美媒報道，五角大廈認為以色列竊聽與伊朗談判的美方高級代表，已將以國的反情報威脅評估提升至最高等級。相關的情報還列舉以色列，近年對美國政府與軍方官員的各種間諜活動。



紐約時報6日報道，美以兩國一直以來都知悉彼此監控對方，惟心照不宣；不過，有美方官員表示，以色列近期為了解美國在對伊朗談判的立場而加強情報蒐集，加強監聽美方高層官員如總統特使威特科夫（Steve Witkoff）、國防部副部長科爾比（Elbridge Colby）等人，程度已有所「越界」。

另一份由美國國防情報局（DIA）與其他軍情單位共同撰寫的報告則提到，駐以五角大廈人員發現，有人秘密在他們的手機安裝可攔截通訊內容的軟件。有美方官員表示，總統特朗普（Donald Trump）第二任期間以色列對美國高層蒐集情報的積極程度，已到達「無所不用其極」（unhinged）的地步。

美以關係・美國・以色列・美國及以色列國旗・美以國旗：2024年5月8日，美國加州洛杉磯，有人舉起以色列-美國國旗在南加州大學（USC）參加「為以色列團結遊行」。（Reuters）

報告還詳細揭露近年發生的多宗具體事件，包括2021年以色列軍情官員被逮到在美國國防情報局總部安插竊聽裝置；去年，以色列國家安全局官員也被查獲，企圖在美國特勤局的車輛植入竊聽器。

自4月初美伊達成停火協議以來，特朗普一直在尋求與伊朗達成外交協議，以結束以色列和美國於2月底對伊發動的戰爭。以色列曾公開表示，懷疑伊朗是否會遵守任何談判達成的協議。有西方官員透露，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）一直力主恢復對伊朗的空襲，並與特朗普意見相左，後者曾敦促他減少對黎巴嫩真主黨的攻擊。

有現任和前任美國官員以及外部專家表示，以色列當前非常關注特朗普最終是決定恢復對伊朗的大規模軍事行動，還是結束這場衝突。