旅韓大熊貓「愛寶」再誕千金　「福寶」第三個妹妹

據韓國愛寶樂園消息，中國旅居韓國的雌性大熊貓「華妮」（韓國呼名：愛寶）6月3日上午10時35分左右產下1只170多克的雌性幼崽。這是繼「愛寶」2020年誕下「福寶」、2023年產下雙胞胎大熊貓「睿寶」和「輝寶」後，這是愛寶跟雄性大熊貓「樂寶」在韓通過自然交配方式誕下的第四隻大熊貓。



據園方介紹，樂園透過血液、尿液檢測科學監測愛寶與配偶樂寶的激素變化，精準鎖定最佳繁育時機，於今年2月成功完成自然交配；自上月26日起，啟動對愛寶的封閉式集中安胎照料，全程與中國大熊貓保護研究中心緊密合作、專業把關。

目前，愛寶和幼崽都很健康，愛寶能熟練照顧幼崽。園方也組建專業團隊，由本地飼養員、獸醫及中方派遣專家聯合照料，全方位守護母女健康。

園方表示，將持續觀察幼崽的身體狀況與環境適應能力，再敲定對外開放參觀時間。參照此前福寶、睿寶、輝寶的公開規律，幼崽大概率在出生5至6個月後首度亮相。其中福寶已於2024年租期屆滿返中，落戶四川神樹坪基地；而7月即將三歲生日的睿寶、輝寶則預計於今年冬季歸國。