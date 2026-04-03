韓國議長向中國表達再次引進大熊貓意向：「福寶」回國讓民眾不捨

韓國國會議長禹元植接見中國全國人大中韓友好小組代表團時說，大熊貓「福寶」返回中國讓韓國民眾不捨，韓國若能再次引進大熊貓，將有助增進兩國國民的友好情誼。



據韓聯社報道，禹元植星期四（4月2日）在國會接見中國全國人民代表大會中韓友好小組代表團，就加強兩國議會間交流與合作方案交換意見。

禹元植說，大熊貓「福寶」去年4月返回中國時，韓國民眾普遍感到不捨，這反映出韓國社會對大熊貓的深厚情感。

他對中國官員提出，韓國若能再次引進大熊貓，將有助於進一步增進兩國國民之間的友好情誼。

旅韓歸來大熊貓「福寶」。（央視新聞）

在明年迎來韓中建交35周年之際，禹元植說，韓國國會願同中國全國人大加強人員往來，擴大文化交流，通過深化合作為兩國經濟發展注入積極動力。

禹元植還提到，以今年11月在中國舉行的亞太經合組織（APEC）會議為契機，雙方正探討將2027年和2028年定為「韓中旅遊年」，希望未來兩年兩國人員往來更加活躍，並推動相關協商順利推進。

2026年1月4日，中國和韓國國旗在北京首都國際機場附近的街道上迎風飄揚。（Getty）

中國全國人大常委會代表資格審查委員會主任委員、中韓友好小組組長楊曉超說，中韓兩國是「搬不走的近鄰、分不開的夥伴」。在當前國際形勢快速變化的背景下，雙方在兩國領導人的戰略引領下，始終秉持建交初心，已發展成為相互信賴的友好合作夥伴。今後將繼續努力，推動中韓關係實現更大發展。

楊曉超率領的全國人大中韓友好小組代表團，一行共五人訪韓。這個小組是韓中議員交流機制的重要組成部分。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

