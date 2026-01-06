李在明訪華促成商討租借大熊貓計劃　北京：兩國同意有序文化交流

正對中國進行國事訪問的韓國總統李在明與國務院總理李強會面時表示，將以這次訪問為契機，把今年視作韓中關係全面恢復的元年，推動雙邊關係發展成為不可逆轉的時代潮流。韓國氣候能源環境部同日表示，與中方就韓方租借大熊貓的方案開始進行磋商。



《韓聯社》1月6日報道，李在明與李強舉行會晤並共進午餐。他表示，前一天與習近平主席舉行兩場會談，雙方就推動韓中戰略合作夥伴關係，朝著有利於民生與和平的方向進一步成熟發展達成共識。

2026年1月5日，國家主席習近平（右）與韓國總統李在明（左）在北京人民大會堂會面時握手。（Reuters）

李在明強調，希望兩國順應時代變化，擴大平等互惠合作，增進韓半島及地區的和平穩定，共同走務實、共贏的發展道路。

對此，李強表示很高興再與李在明見面，並稱願意進行更加坦誠的對話。李強表示，在兩國領導人的戰略引領下，中韓關係呈現新的面貌，隨著各領域合作持續推進，必將為兩國人民帶來更多福祉。

李強指，中國政府始終高度重視中韓關係，願同韓方堅持睦鄰友好，加強戰略溝通，鞏固政治互信，推動雙邊關係沿著健康軌道邁進，不斷拓展合作的廣度與深度，取得更多務實成果。

在北京，外交部同日舉行記者會，發言人毛寧表示：「中韓雙方都同意有序開展健康有益的文化交流。」

韓國環境部同日亦表示，環境部長官金星煥在北京與國家林業和草原局局長劉國洪舉行會面。雙方回顧兩國大熊貓合作項目取得的成果，並同意今後進一步深化合作。李在明與國家主席習近平前一天舉行會晤，商定兩國在工作層面就中方向韓方租借大熊貓的事宜進行討論。

2025年7月8日，韓國龍仁市的愛寶樂園，大熊貓們正在吃竹子。（Getty）

報道指，1994年9月，在韓中建交兩週年之際，中國大熊貓莉莉和明明開始旅居南韓，並於1998年回國。習近平於2014年7月訪韓，與時任總統樸槿惠舉行會談，經兩國協商，中方於2016年3月向韓方租借愛寶和樂寶。這兩隻大熊貓於2020年7月誕下福寶，然後在2023年7月誕下雙胞胎睿寶和輝寶。福寶於2024年4月回國，愛寶、樂寶、睿寶和輝寶目前旅居在韓國龍仁市的愛寶樂園。