鐵道迷含淚告別北海道留萌線 「JR最短本線」結束115年歷史使命
撰文：韓學敏
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被稱為「JR最短幹線」的北海道留萌線（るもいほんせん,又留萌本線）自3月31日開出末班車後，全線正式停止運營。這條曾是連續劇取景地的最短「本線」，因不敵虧損，最終結束其115年歷史使命。
據讀賣新聞報道，留萌線於1910年開通，是當地居民的重要交通方式，過去曾擔綱輸送煤礦與鯡魚的重要角色。 1999年，這裏成為NHK影集《鈴蘭》的拍攝地。但由於需求低迷，經營陷於長期赤字，過去10年期間已分段開始停運。
2021年度的輸送密度（每公里每日平均旅次）僅剩90人，較1975年度的2245人大幅銳減。
留萌線最後一班列車於晚上9點34分從石狩沼田站出發，比原定時間晚了20多分鐘，大批當地居民和鐵路迷前來送行。一位來自北海道沼田町、現居帶廣市的女士表示：「我知道這是時代變遷的必然結果，但想到家鄉的一段記憶即將消失，還是令人難過。」
鐵路停運後，沼田町將從JR北海道租用石狩沼田站大樓，變身成旅遊資訊和宣傳基地。
隨著留萌本線停運，日高本線（苫小牧～鵡川間）成為新的最短路線。
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