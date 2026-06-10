菲律賓7.8級大地震　升至最少45死487傷　另17失蹤

菲律賓棉蘭老島南部沿海6月8日發生規模達7.8級的大地震，當局6月10日再公佈最新傷亡數據，這次地震已造成至少45人死亡、17人失蹤、487人受傷。



據統計，本次強震波及超過3.3萬戶家庭、近15萬民眾，高達4.1萬餘名居民流離失所。建物與公共設施損毀嚴重，全國近3000棟房屋受損，包含學校、醫院、橋樑在內的238處基礎設施遭到破壞，災後復原壓力沉重。

重災區集中在薩蘭加尼省（Sarangani）、南哥打巴托省（South Cotabato），以及人口約70萬的聖托斯將軍市（General Santos），當地傷亡、災區損毀與人口流離失所狀況最為嚴重。官方指出，罹難者主要因地震引發的山泥傾瀉、溺水，以及遭墜落、倒塌瓦礫砸傷所致。

菲律賓火山地震研究所說明，震源深度33公里，震中位於棉蘭老島薩蘭加尼省馬阿西姆鎮海岸西南32公里處。震波遍及棉蘭老島多數區域及菲律賓中部部分地區，主震後已記錄超過1700次餘震，目前災區搜救行動仍持續進行。